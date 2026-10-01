Coach von Newcastle

Deutscher Fußballtrainer Jaissle: Tumor mit fünf Jahren

Matthias Jaissle hat es im Fußball-Profigeschäft weit gebracht. Einen gesundheitlich schweren Schlag als Kind hat er gemeistert - und als Lehre fürs Leben genutzt.

Matthias Jaissle war als Kind gesundheitlich schwer angeschlagen. (Archivbild) Foto: Ian Hodgson/AP/dpa
Matthias Jaissle war als Kind gesundheitlich schwer angeschlagen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der deutsche Fußballtrainer Matthias Jaissle hat eine schwere Erkrankung im Kindesalter öffentlich gemacht. «Ich hatte mit fünf Jahren einen Tumor», sagte der Coach des englischen Premier-League-Clubs Newcastle United laut britischen Medien: «Hier in meinem Hals, deshalb konnte ich ihn nicht mehr bewegen.»

Der gebürtige Nürtinger überstand die Krankheit - und ging sogar gestärkt aus ihr hervor. «Das war eine Zeit, in der ich bereits viel über das Leben gelernt habe, wie wichtig es ist, gesund zu sein, und wie dankbar man sein kann, gesund zu sein und seinen Traum zu verwirklichen», sagte Jaissle. Allerdings sei damals nicht sofort wieder klar gewesen, «ob ich als Kind überhaupt noch Fußball spielen könnte».

Frühes Karriereende nach schwerer Verletzung

Jaissle (38) konnte schließlich weiter Fußball spielen und schaffte über die Jugendabteilung des VfB Stuttgart den Sprung zum Profiteam der TSG Hoffenheim. Doch im Alter von 20 Jahren wurde der damalige Verteidiger von einer schweren Knieverletzung gestoppt. Das frühe Karriereende folgte nur ein paar Jahre später. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Aber auch diese bittere Erfahrung habe ihn geprägt. «Jeder Rückschlag hat auch eine positive Seite», sagte Jaissle: «Wenn man diese Herausforderungen meistert, wird man stärker und widerstandsfähiger.»

Jaissle trainiert seit dieser Saison Newcastle. Das Team belegt mit acht Punkten aus fünf Spielen aktuell den neunten Tabellenplatz in der Premier League.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Woltemade wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin
Fußball

Woltemade wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade spielt künftig für Juventus Turin. Ein Jahr nach seinem Mega-Transfer wird der Stürmer von Newcastle nach Italien verliehen.

01.09.2026

Woltemade-Transfer: Newcastle-Coach rät zu «Daumen drücken»
Fußball-Bundesliga

Woltemade-Transfer: Newcastle-Coach rät zu «Daumen drücken»

Nick Woltemade steht kurz vor einem Wechsel nach England, soll bereits den Medizincheck absolvieren. Noch ist der Deal aber nicht fix.

29.08.2025

VfB-Camp ohne Zagadou - Auch Nübel angeschlagen
Fußball-Bundesliga

VfB-Camp ohne Zagadou - Auch Nübel angeschlagen

Abwehr-Kante Zagadou fehlt im Trainingslager des VfB Stuttgart - wieder mal wegen Knieproblemen. Sportvorstand Wohlgemuth und Trainer Hoeneß geben Einblicke. Auch Torwart Nübel muss kürzertreten.

29.07.2025

TV-Show

Matthias Opdenhövel übernimmt «Schlag den Star»

Lange war er weg, nun kehrt Matthias Opdenhövel als Moderator zu «Schlag den Star» zurück: «Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen.»

10.04.2024

Bundesliga

Salzburg-Trainer Jaissle zu Spekulationen: Blende alles aus

17.05.2023