Konkurrenz für SpaceX und Co.

Deutscher Raketenhersteller HyImpulse erhält Startlizenz

Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Heilbronn plant seinen ersten Start von europäischem Boden im Frühjahr. In der Zukunft will HyImpulse auch kommerzielle Satelliten in die Umlaufbahn bringen.

Das deutsche Raketen-Startup Hyimpulse hat eine Lizenz für den britischen Weltraumbahnof SaxaVord erhalten. (Archivfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Das deutsche Raketen-Startup Hyimpulse hat eine Lizenz für den britischen Weltraumbahnof SaxaVord erhalten. (Archivfoto)

London/Neuenstadt am Kocher (dpa) - Der baden-württembergische Raketenhersteller HyImpulse hat eine Startlizenz für den britischen Weltraumbahnhof SaxaVord auf den Shetland-Inseln erhalten. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die britische Zivilluftfahrtbehörde Civil Aviation Authority. 

Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben einen ersten Start von europäischem Boden im kommenden Frühjahr. «Diese Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für HyImpulse und bestätigt den Erfolg der jahrelangen Arbeit unserer Teams und Partner», sagte Geschäftsführer und Mitbegründer des Start-ups, Christian Schmierer, einer Mitteilung zufolge. 

Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Heilbronn hatte vor gut zwei Jahren bereits einen erfolgreichen Teststart in Australien durchgeführt. In der Zukunft will HyImpulse auch kommerzielle Satelliten in die Umlaufbahn bringen.

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