Deutscher Tilman Michael wird Chorleiter an der Met

Frankfurt/New York (dpa) - Der deutsche Dirigent Tilman Michael (49) wechselt als Chorleiter von der Oper Frankfurt zur Met in New York. Michael werde ab der kommenden Spielzeit die Leitung des Chors der renommierten New Yorker Metropolitan-Oper übernehmen, wie die Institution in Manhattan am Mittwoch mitteilte. «Tilman Michael ist ein langjähriger Kollege und Freund, dessen Arbeit ich zutiefst respektiere und den ich in der Met-Familie von ganzem Herzen willkommen heiße», sagte Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin. Er fühle sich geehrt und freue sich darauf, zu der Erstellung der «herausragenden Musik an diesem sehr besonderen Opernhaus» beitragen zu können, sagte Michael.