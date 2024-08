Deutscher Wanderer seit Tagen im Zillertal vermisst

Finkenberg (dpa) - Ein Wanderer aus Frankfurt wird seit mehreren Tagen im Zillertal in Österreich vermisst. Ein Polizeihubschrauber habe den 60-Jährigen auch bei einem jüngsten Suchflug nicht entdecken können, teilte ein Polizeisprecher mit. «Der Flug verlief leider negativ.» Das Gebiet sei sehr großräumig.

Der Mann war am Donnerstagnachmittag vom Friesenberghaus zu einer zweistündigen Gipfeltour auf den 3.200 Meter hohen Gipfel des Hohen Riffler aufgebrochen. Als er abends nicht mehr in die Hütte zurückkehrte, schlug der Hüttenwirt Alarm. Zunächst wurde mit großem Aufwand mit Bergrettern, Alpinpolizisten und Hunden gesucht. Die Polizei werde auch in den kommenden Tagen Suchflüge unternehmen, hieß es.