Reitsport

Deutschland wiederholt Sieg im Mannheimer Nationenpreis

Ein starker Auftritt der Gastgeber wird belohnt. Vor allem zwei Reiter haben Anteil am Titelgewinn.

Michael Jung hat mit der deutschen Equipe in Mannheim gewonnen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Michael Jung hat mit der deutschen Equipe in Mannheim gewonnen. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Deutschland hat beim Maimarktturnier in Mannheim den Titel im Nationenpreis der zweiten Kategorie verteidigt. Nach zwei Umläufen gewannen die Gastgeber ohne Strafpunkte. Besonderen Anteil an diesem starken Ergebnis hatten Stefan Engbers (Südlohn-Oerding) mit Baju sowie Schlussreiter Gerrit Nieberg aus Münster auf Queen, die beide zweimal ohne Strafpunkte blieben. Knapp hinter Deutschland rangierten Belgien mit vier Strafpunkten aus dem zweiten Umlauf und Irland auf den Plätzen zwei und drei.

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