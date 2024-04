Deutschlandstipendium für fast 3300 hessische Studierende

Wiesbaden (dpa/lhe) - An hessischen Hochschulen haben im vergangenen Jahr so viele Studierende wie noch nie ein Deutschlandstipendium erhalten. 3280 Menschen profitierten davon, 210 mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Die meisten waren im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft eingeschrieben (1080), zudem wurden 880 angehende Ingenieure gefördert.