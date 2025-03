DFB bestreitet WM-Quali-Spiel in Hoffenheimer Arena

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die Fans des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim können sich auf die deutschen Nationalspieler freuen. Wie die Kraichgauer mitteilten, wird die DFB-Auswahl im Oktober ein WM-Qualifikationsspiel in der ProZero Arena Sinsheim austragen. Das legte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes in seiner Sitzung am Freitag fest. Mögliche Kontrahenten sind Israel oder Luxemburg.