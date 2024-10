DFB-Frauen mit öffentlichem Training in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frauenfußball-Nationalmannschaft und der neue Bundestrainer Christian Wück werden sich den Fans in Frankfurt in einer öffentlichen Trainingseinheit präsentieren. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, findet die Übungseinheit am 21. Oktober ab 16.30 Uhr im Stadion am Brentanobad statt. Im Anschluss wird das gesamte Team für Autogramme und Fotos bereitstehen.