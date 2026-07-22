Fußball-Nationalmannschaft

DFB will vor weiterer Sitzung noch Details klären

Gut drei Wochen nach dem Aus für Julian Nagelsmann befindet sich die Verpflichtung von Jürgen Klopp in der Endphase. Vor einer finalen Sitzung will der Verband aber noch einiges klären.

Jürgen Klopp soll die Fußball-Nationalmannschaft wieder zu Erfolgen führen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Jürgen Klopp soll die Fußball-Nationalmannschaft wieder zu Erfolgen führen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund steht dreieinhalb Wochen nach dem WM-Flop der Nationalmannschaft vor dem Start in die Zukunft mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Nach dpa-Informationen sollte es am Donnerstagvormittag zu einer weiteren gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG kommen. Der DFB selbst dementierte dies allerdings - es gebe noch weitere Details zu klären, eine Einladung an die Gremien-Mitglieder habe es nicht gegeben.

Der Bundestrainer-Vertrag muss «final» von Aufsichtsrat und Gesellschaftern beschlossen werden. Der 59 Jahre alte Klopp war von Anfang an der Favorit und auch der einzige Kandidat der Verbandsführung um Präsident Bernd Neuendorf für die Nachfolge von Julian Nagelsmann. Dieser hatte wenige Tage nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay am 29. Juni in Foxborough den Cheftrainer-Posten geräumt.

Klopp-Präsentation noch diese Woche?

Klopp soll einen Vierjahresvertrag bis zur nächsten WM-Endrunde 2030 erhalten. Die Zustimmung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung gilt als sicher, nachdem die DFB-Spitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke in den vergangenen Wochen mit den diversen Verhandlungspartnern Lösungen erzielen konnte. Klopps Präsentation könnte womöglich schon am Freitag auf dem Frankfurter Verbandscampus stattfinden.

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Eine hohe Hürde auf dem Weg zu einer Klopp-Verpflichtung war lange Zeit dessen vertragliche Bindung als Head of Global Soccer an Red Bull. Mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff konnten aber vom DFB und auch von Klopp anscheinend Lösungen vereinbart werden, die insbesondere dem Verband weitere hohe Kosten neben der Millionenabfindung für Nagelsmann ersparen. 

Nagelsmann, der an diesem Donnerstag 39 Jahre alt wird, hatte noch einen Vertrag als DFB-Cheftrainer bis zur Europameisterschaft 2028 besessen.

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