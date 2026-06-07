Auslosung

DFB-Pokal: Frankfurt in Tönis - SVWW gegen Leverkusen

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt treten zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Fünftligisten am Niederrhein an. Drittligist Wehen Wiesbaden darf gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen ran.

Die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Das Pflichtspiel-Comeback von Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt findet bei einem Fünftligisten statt. Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Oberligist SC St. Tönis. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund.

«Für uns ist es das erste Pflichtspiel in der neuen Saison und dementsprechend werden wir es angehen. Der Pokalwettbewerb ist für uns sehr wichtig und wir möchten unsere Ambitionen gleich im ersten Spiel unterstreichen», sagte der alte und neue Cheftrainer der Hessen. 

Drittligist SV Wehen Wiesbaden empfängt mit Bayer Leverkusen zum wiederholten Mal einen Bundesligisten zum Auftakt. Sportlich sei dies ein maximal herausforderndes Los. «Leverkusen ist Dauergast im europäischen Wettbewerb und hat vor zwei Jahren das Double gewonnen. Wir dürfen uns in unserem eigenen Stadion mit einer der besten Mannschaften Deutschlands messen. Darauf freuen wir uns», sagte Trainer Daniel Scherning. 

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Die erste Runde wird abgesehen von den Spielen des FC Bayern und Borussia Dortmund vom 21. bis 24. August ausgetragen. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion statt.

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