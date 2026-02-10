DFB sperrt Hoffenheims Akpoguma für ein Spiel
Nach einem Platzverweis in der Partie gegen Bayern München muss Hoffenheims Kevin Akpoguma ein Spiel aussetzen. Welches Duell der Verteidiger nun verpasst.
Sinsheim (dpa/lsw) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Kevin Akpoguma vom Bundesligisten TSG Hoffenheim für ein Spiel gesperrt. Der Verteidiger verpasst damit wegen «unsportlichen Verhaltens» das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg. Der 30-Jährige war nach einem Foul an Luis Diaz in der 17. Minute der Bundesligapartie beim FC Bayern München am Sonntagabend (1:5) von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen worden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Harry Kane zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den Rekordmeister.