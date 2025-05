DHL macht Standort Florstadt zum Pharma-Drehkreuz für Europa

Florstadt (dpa/lhe) - Der Logistikriese DHL baut seinen Standort in Florstadt zum europäischen Pharma-Drehkreuz aus. Mit dem neuen, vierten Logistikzentrum wachse der dortige DHL-Campus auf 100.000 Quadratmeter Lagerfläche, teilte das Unternehmen mit. An dem Standort werde künftig das Logistik-Geschäft mit Pharmazeutika europaweit gebündelt. «Von hier aus beliefern wir Kunden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa – und darüber hinaus», sagte Hendrik Venter, Vorstandschef DHL Supply Chain für Europa, den Nahen Osten und Afrika, zur Eröffnung.