Dialogforum zum Frankfurter Fernbahntunnel nimmt Arbeit auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem Bau des geplanten Fernbahntunnels in Frankfurt startet die Deutsche Bahn einen Dialogprozess mit Verbänden und Behörden. Dazu soll an diesem Montagabend ein Dialogforum seine Arbeit aufnehmen. Dies sei «bewährte und gute Praxis im Rahmen der Großprojekte in Hessen», erklärte die Bahn.