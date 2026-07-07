Frauennetzwerk

«Die Chirurginnen»: Von null auf 3.000 in wenigen Jahren

Der Verein wurde 2021 in Mittelhessen gegründet. Der Zustrom ist gewaltig. Frauen unterstützen sich gegenseitig in einer männerdominierten Fachrichtung.

Das Netzwerk «Die Chirurginnen» wächst beständig. (Archivbild) Foto: Christian Lademann/dpa
Das Netzwerk «Die Chirurginnen» wächst beständig. (Archivbild)

Marburg (dpa) - Das Medizinerinnen-Netzwerk «Die Chirurginnen e.V.» wächst rasant. Der 2021 in Mittelhessen gegründete Verein, der Frauen in der männerdominierten Fachrichtung unterstützt, hat eigenen Angaben nach inzwischen mehr 3.000 Mitglieder. Damit haben «Die Chirurginnen» mehr Mitglieder als der Deutsche Ärztinnenbund, der immerhin schon mehr als 100 Jahre alt ist und Verbandsangaben zufolge 2.500 Mitglieder zählt. 

Zur Jahresmitte hatten «Die Chirurginnen» in Rheinland-Pfalz 257 und in Hessen 269 Mitglieder. 

«Die große Resonanz auf unser Netzwerk zeigt, wie wichtig Austausch, gegenseitige Unterstützung und ein respektvolles Miteinander in der Chirurgie sind», sagte eine Sprecherin. «Gemeinsam wollen wir die Sichtbarkeit von Frauen in unserer Branche steigern und auf mehr Frauen in Führungspositionen in der Chirurgie hinwirken.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie der Marburger Bund anlässlich des Weltfrauentags berichtete, ist der Frauenanteil in den einzelnen medizinischen Fachrichtungen sehr unterschiedlich: «Während in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe über 70 Prozent Ärztinnen tätig sind, liegt ihr Anteil in der Chirurgie bei nur etwa 24 Prozent.» Besonders auffällig ist die Ungleichverteilung in Führungspositionen, so der Berufsverband für angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betäubt und vergewaltigt - Justiz geht gegen Netzwerk vor
Parallelen zum Fall Pelicot

Betäubt und vergewaltigt - Justiz geht gegen Netzwerk vor

Sie sollen Frauen betäubt und vergewaltigt und sich dafür gegenseitig Tipps gegeben haben. Die deutsche Justiz ermittelt gegen mehrere Männer aus China. Frauen wurden als «tote Schweine» bezeichnet.

14.04.2026

Wintereinbruch in Hessen - neun Verletzte in Mittelhessen
Verkehr

Wintereinbruch in Hessen - neun Verletzte in Mittelhessen

Auf glatten und mit Schnee bedeckten Straßen hat es in Mittelhessen 38 Unfälle gegeben. Neun Menschen wurden verletzt, eine Frau kam ins Krankenhaus. Wie sah es in anderen Regionen Hessens aus?

24.11.2025

Pädophilen-Netzwerk ausgehoben - Ermittlungen in Hessen
Internet-Plattform

Pädophilen-Netzwerk ausgehoben - Ermittlungen in Hessen

Ermittler schlagen in 35 Ländern zu. Kidflix hatte rund zwei Millionen Nutzer weltweit. Auch in Hessen gibt es Durchsuchungen.

02.04.2025

Auch Nabu Hessen verlässt Netzwerk X
Soziale Medien

Auch Nabu Hessen verlässt Netzwerk X

Immer mehr Hass und Desinformation statt faktenbasierte Debatten sieht der Nabu-Landesverband im Netzwerk X. Auch er wendet sich deshalb von der Plattform ab.

17.01.2025

Medizin

«Die Chirurginnen» wollen Frauen für das Messer begeistern

Viele Frauen studieren Medizin, aber nur wenige entscheiden sich später für Chirurgie. Ein Verein hilft ihnen, sich in der Männerdisziplin zu behaupten.

25.01.2024