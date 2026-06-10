Fluglärm

Die Fluglärmkommission

Die Anliegen der Anwohner und Anwohnerinnen des Frankfurter Flughafens werden von einer Kommission vertreten. Welchen Einfluss hat sie?

Im eng besiedelten Rhein-Main-Gebiet gibt es Streit um Fluglärm. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Im eng besiedelten Rhein-Main-Gebiet gibt es Streit um Fluglärm. (Archivbild)

Frankfurt/Raunheim (dpa) - In der Kommission zur Abwehr des Fluglärms sind die Anrainerkommunen des größten deutschen Flughafens vertreten. Auch Vertreter des Flughafenbetreibers Fraport und weitere Luftfahrtakteure nehmen an den Sitzungen teil.

Die Kommission berät das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium, die Deutsche Flugsicherung (DFS) und das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF). Sie kann auch eigene Maßnahmen entwickeln oder vorschlagen. 

Bei Entscheidungen sind die Behörden und Institutionen nicht an das Beratungsergebnis der Fluglärmkommission gebunden, wie diese in ihrer Aufgabenbeschreibung mitteilt. Ein Abweichen müsse aber begründet werden. 

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Vorsitzender ist Paul-Gerhard Weiß (FDP), Stadtrat in Offenbach. Stellvertretende Vorsitzende sind Manfred Ockel (SPD), Bürgermeister von Kelsterbach, und Janina Steinkrüger (Grüne), Umweltdezernentin von Mainz.

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