Auszeichnungen

Die Friedenspreisträger der vergangenen Jahre

Die Übergabe ist der Höhepunkt der Frankfurter Buchmesse. Wer erhielt die Ehrung zuletzt?

Salman Rushdie erhielt den Preis 2023. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa Pool/dpa
Salman Rushdie erhielt den Preis 2023. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit 1950 vergeben. Die Preisträger der vergangenen Jahre sind:

2025: Karl Schlögel, deutscher Historiker
2024: Anne Applebaum, US-amerikanische Historikerin
2023: Salman Rushdie, britisch-indischer Schriftsteller
2022: Serhij Zhadan, ukrainischer Schriftsteller und Musiker
2021: Tsitsi Dangarembga, Autorin und Regisseurin aus Simbabwe 
2020: Amartya Sen, indischer Wirtschaftswissenschaftler

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