Die guten Nachrichten des Jahres aus Hessens Artenschutz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fischotter bei Gießen, ein seltener Schmetterling in der Rhön und Nachwuchs bei bedrohten Vögeln: Der Arten- und Naturschutz hatte in diesem Jahr in Hessen einiges zu feiern. Im nordhessischen Reinhardswald etwa, wo im Herbst ein junger Luchs vor die Fotofalle gelaufen sei, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Der Schnappschuss ist nicht der erste Hinweis darauf, dass sich Luchse in Hessen wieder wohlfühlen: Schon im Herbst 2023 hatte demnach ein Jäger im Reinhardswald eine Luchsin mit vier Jungen gefilmt.