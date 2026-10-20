Die kleinsten Otter der Welt haben Nachwuchs

Frankfurt (dpa/lhe) - Die kleinste Otterart der Welt hat im Frankfurter Zoo Nachwuchs bekommen: Das Elternpaar Dorie und Diablo zieht bereits seit Mitte August drei Jungtiere auf. «Jetzt, mit ungefähr zwei Monaten, sind die Kleinen immer häufiger in ihrer Anlage im Grzimekhaus zu sehen», teilte der Zoo mit.

Aus der Schlafhöhle ins kalte Wasser

Die ersten Wochen verbrachten die Tierbabys, ein Männchen und zwei Weibchen, gut behütet in ihren Wurf- und Schlafhöhlen. Ab einem Alter von sieben bis acht Wochen beginnt für die Jungen das Schwimmtraining. «Noch sind die Eltern vorsichtig, wenn die Kleinen sich dem Wasserbecken nähern. Fällt eines hinein, wird es schnell wieder rausgezogen», berichtete der Zoo.

In Kürze könne das anders aussehen, sagte Zoodirektorin Christina Geiger.: «Zwergotter-Eltern werfen ihren Nachwuchs, wenn er soweit ist, durchaus einfach ins "kalte Wasser" - sind aber stets für Hilfestellungen in der Nähe. Das Schwimmtraining kann man bei uns im Zoo wunderbar beobachten.» Wie alle Otter sind Zwergotter gewandte Schwimmer, aber auch an Land bewegen sie sich geschickt.

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«Liebe auf den ersten Blick»

Die Otter-Eltern Dorie und Diablo zogen vor einem Jahr aus Heidelberg und Kleve in den Zoo in Frankfurt. Es sei bei ihnen Liebe auf den ersten Blick gewesen, berichtete die Zoodirektorin. «Im Gegensatz zu unseren heimischen Fischottern sind Zwergotter sehr gesellig», erklärte Geiger. Sie lebten in Paaren oder Familien. Das Männchen sei in manchen Fällen sogar beim Polstern der Wurfhöhle zu beobachten.

Die in Süd- und Südostasien beheimateten Zwergotter, auch Kurzkrallenotter genannt, gelten als die kleinste der 14 Otterarten weltweit. Der Körper der Tiere wird 45 bis 60 Zentimeter lang, der Schwanz 25 bis 35 Zentimeter.