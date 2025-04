Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Beginn der Osterferien nimmt sich auch die Sonne eine Auszeit: Am Samstag können sich die Menschen in Baden-Württemberg noch auf blauen Himmel und viel Sonnenschein freuen. Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 25 Grad im Raum Freiburg. 18 Grad werden demnach in Oberschwaben erwartet.