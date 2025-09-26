Wertvolles Diebesgut

Diebe stehlen Kupfer im Wert von 20.000 Euro

Unbekannte brechen in eine Werkshalle ein und fliehen mit ihrer Beute.

Diebe entkommen mit Beute. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
