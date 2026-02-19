Diebe stehlen Spiegelgläser von Autos – 26.000 Euro Schaden
Nicht zum ersten Mal werden im Kreis Esslingen Spiegelgläser von Autos gestohlen. Betroffen sind diesmal 17 Autos. Bestimmte Autoteile stehen bei den Dieben besonders im Visier.
Ostfildern (dpa/lsw) - Unbekannte haben Spiegelgläser aus 17 neuwertigen Autos auf dem Gelände eines Autohauses in Ostfildern (Kreis Esslingen) gestohlen. Der Schaden durch den Diebstahl in der Nacht beläuft sich auf rund 26.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich um den dritten Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile in Ostfildern innerhalb kurzer Zeit. In der Vergangenheit waren neben Spiegeln auch Fahrzeug-Embleme, Nebelscheinwerfer und Rückfahrkameras gestohlen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge.