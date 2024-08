Diebstahl leicht gemacht - ADAC warnt vor Sicherheitslücke

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der ADAC warnt vor Sicherheitslücken bei Autos mit einem sogenannten Keyless-Go-System. «Diebe können die Funkwellen, die vom Schlüssel ausgehen, mit einem entsprechenden Gerät um hunderte von Metern verlängern und so den Wagen in Sekunden knacken», sagte ein Sprecher des Automobilclubs in Frankfurt. Der Motor lasse sich dann einfach per Knopfdruck starten. Bei diesem System erkennt das Auto die Funkwellen des Schlüssels und sperrt die Tür auf.