Diebstahl und Drogen: Polizei nimmt Vater und Sohn fest

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat nach einer Schlägerei in Darmstadt einen 13-jährigen Jungen vorläufig festgenommen und anschließend bei dessen Vater Drogen gefunden. Daraufhin sei auch der 48-Jährige festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zunächst soll der Junge am Dienstagabend einem Gleichaltrigen das Handy gestohlen haben, es kam zu einer Schlägerei. Die Polizisten brachten ihn ins Geschäft seines Vaters, dort fielen ihnen laut Polizeisprecher «ordnungsrechtliche Verstöße» auf. Bei der anschließenden Untersuchung auch der angrenzenden Wohnung entdeckten sie unter anderem über 40 Gramm verkaufsfertig abgepacktes Haschisch und Marihuana.