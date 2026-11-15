Diese außergewöhnlichen Weihnachtsmärkte sind Ausflug wert

Esslingen (dpa/lsw) - Die ersten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg öffnen ihre Buden. Dann duftet es in den Innenstädten wieder nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Doch welcher Markt ist besonders und wo lohnt sich ein Ausflug? Eine Auswahl:

Esslingen: Mittelalterliches Treiben zwischen Fachwerk

Zwischen den Fachwerkhäusern der Altstadt fühlt sich ein Bummel über den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt wie eine kleine Zeitreise an. Händler, Gaukler, Musikanten und Kunsthandwerker beleben die Gassen, an zahlreichen Ständen gibt es Handgemachtes und weihnachtliche Leckereien. Zu den besonderen Attraktionen gehören ein handbetriebenes Mini-Riesenrad, mittelalterliche Spiele und sogar ein Badezuber auf dem Hafenmarkt. Rund 180 Stände und ein tägliches Kulturprogramm machen den Markt zu einem der größten der Region. Er hat vom 24. November bis zum 22. Dezember offen.

Ulm: Weihnachtszauber hoch oben auf dem Münster

Ein Weihnachtsmarkt in luftiger Höhe soll in diesem Jahr eine besondere Attraktion werden: Auf der ersten Plattform des Ulmer Münsters ist für den 18. und 19. Dezember ein kleiner Markt mit sieben Ständen geplant. Wer hinauf möchte, muss allerdings knapp 400 Stufen erklimmen.

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Foto: Stefan Puchner/dpa Auch im Ulmer Münster ist ein Weihnachtsmarkt geplant. (Archivbild)

Angeboten werden sollen Weihnachtsschmuck, Spielwaren und süße Leckereien. Glühwein und Feuerwurst sind aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen. Noch ist das Vorhaben allerdings nicht endgültig gesichert. Der Ulmer Weihnachtsmarkt startet an diesem Wochenende.

Ravensburg: Mit Nikolaus und XXL-Adventskalender

Der Ravensburger Christkindlesmarkt verwandelt die historische Stadt der Türme in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Festlich geschmückte Buden und Zelte reihen sich in der Altstadt aneinander. Neben gebrannten Mandeln und Glühwein gehören auch schwäbische Spezialitäten wie Dinnete aus dem Holzofen und Bredle zum Angebot. Besucher können Kunsthandwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen - etwa beim Kerzenziehen oder Holzschnitzen.

Auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken: Am größten Adventskalender Oberschwabens an einem großen Modehaus öffnet sich ab dem 1. Dezember jeden Tag ein neues Fenster. Dazu werden weihnachtliche Geschichten erzählt. Der Nikolaus verteilt im Anschluss Süßigkeiten an die Kinder. Der Christkindlesmarkt ist vom 27. November bis zum 23. Dezember geöffnet.

Ludwigsburg: Lichtermeer vor barocker Kulisse

Vor barocker Kulisse wird der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt zum Lichtermeer. Über den rund 155 Ständen auf dem Marktplatz breiten riesige Engel ihre leuchtenden Flügel aus, Lichternetze und festliche Dekoration sorgen für eine besondere Atmosphäre. Ein Karussell und das «Blübähnle» sollen vor allem bei den kleinen Besuchern für Weihnachtsstimmung sorgen. Der Markt läuft vom 24. November bis zum 22. Dezember.

Wertheim: Gaukler und Ritter am Mainufer

An den Adventswochenenden verwandelt sich die Wertheimer Altstadt in einen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Leckereien. Ein Anziehungspunkt ist der mittelalterliche Markt am Mainvorplatz: An den Wochenenden des dritten und vierten Advents können Besucher Schmieden und Steinschleifern bei der Arbeit zusehen, Schwertkämpfer bestaunen und Gaukler, Ritter und Feuerspucker erleben. In der Met-Taverne sorgen Barden für Unterhaltung. Die Glühweinpartys auf dem Marktplatz gehören ebenfalls zum Programm. Der Weihnachtsmarkt öffnet an allen vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag.

Karlsruhe: Weihnachtsmann im Höhenflug

Einzigartig in Süddeutschland ist der «Fliegende Weihnachtsmann», der mit seinem 500 Kilogramm schweren Schlitten und Rentieren über den Christkindlesmarkt auf dem Karlsruher Marktplatz schwebt. Vom 23. November bis 23. Dezember können Gäste das Spektakel zweimal am Tag - um 17.00 Uhr und 19.30 Uhr - beobachten, sofern das Wetter mitspielt.

Dahinter steckt Hochseilartist Falko Traber. Die Veranstalter verraten: «Psssst: Nach seiner Fahrt in luftiger Höhe verteilt der Weihnachtsmann am Weihnachtsthron in der Kaiserstraße (Standnummer 59) zudem kleine Geschenke an die Kinder!»

Baden-Baden: Weihnachtskonzerte und besondere Erinnerungsfotos

Ob weihnachtliche Swing-Musik, eine Hommage an Gitarren-Legende Eric Clapton oder Tribute to Elton John - Besucher und Besucherinnen des Baden-Badener Christkindelsmarkt können auf der Himmelsbühne im Kurgarten kostenfrei Konzerten lauschen. Neben Kunsthandwerk und Kulinarik bietet eine neue Pop-up-Hütte nach Angaben der Stadt wechselnde Angebote wie Schmuck aus Kork und toskanisches Olivenöl.

Künstler Kai Stuht baut in der historischen Trinkhalle ein Fotostudio auf. Alle Gäste können dort ohne Gebühr eine kleine Bilddatei fürs Smartphone erhalten. Der Markt hat vom 26. November bis 6. Januar in der Regel zwischen 11.00 und 21.00 Uhr geöffnet.

Bad Mergentheim: Weihnachtsmarkt mit Eisbahn