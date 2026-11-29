Stuttgart (dpa/lsw) - Raketen, Böller, Vulkane - zu Silvester gehört für viele Menschen traditionell das Zünden von Feuerwerk. Manche setzen dabei mehr auf Schönheit, andere auf Lautstärke. In einigen Kommunen Baden-Württemberg gibt es Böllerverbote gerade in den Innenstädten. Welche Vorgaben gelten in einzelnen Städten? Warum ist das so? Und inwiefern halten sich die Menschen daran? Die wichtigsten Fragen zum Thema:

Inwiefern setzen Kommunen auf eigene Böllerverbote?

Karlsruhe: In Karlsruhe ist der Schlossplatz seit Silvester 2019/2020 böllerfrei, seit dem Jahreswechsel 2020/2021 wurde auch der Marktplatz zur böllerfreien Zone erklärt. Änderungen an den bestehenden Regeln werde es für dieses Jahr nicht geben, teilte die Verwaltung mit.

Heilbronn: Wie im Vorjahr ist laut Verwaltung ein Böllerverbot (Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung) angedacht. Dieses soll erneut fast das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme eines Areals um den Osthafen umfassen, hieß es. Zur Kategorie F2 zählen laut Zoll Raketen, Böller, Batterien und Vulkane.

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Tübingen: Raketen, Schwärmer und Knallkörper haben an Silvester in der Tübinger Altstadt nichts zu suchen, wie es von der Verwaltung dort heißt. «Wie in den Vorjahren gilt ein striktes Feuerwerksverbot, um das historische Stadtzentrum vor Schäden zu schützen», teilte die Stadt mit. Verstöße dagegen können demnach mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Das Verbot gilt bereits seit dem Jahreswechsel 2009/2010, wie es weiter hieß. Ein Jahr zuvor hatte demnach der Brand eines Fachwerkhauses am Marktplatz einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.

Stuttgart: Laut Verwaltung wird es auch in diesem Jahr eine Feuerwerksverbotszone zu Silvester geben. So ist das Mitführen und das Abbrennen von Pyrotechnik ab Kategorie F2 aufwärts innerhalb des Cityrings der Innenstadt untersagt. Erlaubt ist damit ausschließlich Kinder- und Jugendfeuerwerk der Kategorie F1 - wie Wunderkerzen, Brummkreisel und kleine Vulkane.

Konstanz: Wie in den Jahren zuvor dürfen unter anderem in der Altstadt auch zum Jahreswechsel keine Feuerwerkskörper gezündet werden, teilt die Verwaltung mit. Die Regelung zum Böllerverbot in der Altstadt besteht seit 2015 und wurde im Jahr 2017 noch ausgedehnt. «Hauptgrund ist die Dichte der unter Denkmalschutz stehenden und teilweise sehr alten verschachtelten Gebäude», teilte eine Sprecherin mit.

Welche Vorgaben gibt es auf Bundesebene?

Das Abbrennen von Feuerwerk ist grundsätzlich nur an Silvester und Neujahr erlaubt. In vielen Städten gilt zusätzlich die zeitliche Einschränkung, dass an Silvester erst ab 18.00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 7.00 Uhr geböllert werden darf. Laut Sprengstoffgesetz ist das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden generell verboten.

So darf beispielsweise in Ludwigsburg auf dem Marktplatz wegen der Kirchen am Platz kein entsprechendes Feuerwerk gezündet werden, wie die Stadt bestätigt. Eine eigene Böllerverbotszone hat die Verwaltung dagegen nicht eingerichtet. So handhaben es etwa auch Mannheim, Heidelberg, Freiburg und Ulm. Pforzheim prüft nach eigenen Angaben noch die notwendigen Vorgaben für Silvester.

In Mannheim bemüht sich aktuell die Bürgerinitiative «Mannheim Böllerfrei» um ein böllerfreies Silvester im gesamten Mannheimer Stadtgebiet. Ziel sind bis Ende April nach eigenen Angaben mindestens rund 16.500 Unterschriften, um bei der Stadt einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Die Initiatoren verweisen etwa auf Tierschutz, Umweltschutz und die zusätzliche Belastung für Rettungskräfte.

Das Umweltministerium in Stuttgart wiederum hat den Kommunen nach eigenen Angaben für den Jahreswechsel keine neuen Vorgaben zur Einrichtung von Böllerverbotszonen gegeben.

Inwiefern akzeptieren die Menschen die Vorgaben?

Die Kommunen berichten von unterschiedlichen Erfahrungen. So schreibt Karlsruhe, dass beim Jahreswechsel 2025/2026 die eingerichteten Feuerwerksverbotszonen bis auf wenige Einzelfälle eingehalten worden seien. Im Rahmen der Kontrollen wurden demnach 35 Gefährderansprachen durchgeführt und 10 Platzverweise ausgesprochen.

In Heilbronn wiederum verlief die vergangene Silvesternacht weniger entspannt. «Bedauerlicherweise wurden in der Silvesternacht mehrere Vorfälle von Polizei und Ordnungsamt verzeichnet, in denen Feuerwerk unsachgemäß und leichtsinnig gezündet wurde», teilte die Stadt mit. Dieses Verhalten sei teilweise mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und teilweise mit Strafanzeigen geahndet worden.

Die Stadt Stuttgart zieht dagegen eine positive Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026: «Die Menschen haben sich fast alle an das Feuerwerksverbot im City-Ring gehalten», teilte ein Sprecher mit. Laut Polizei hätten Beamten in der Zone insgesamt 33 Personen Feuerwerkskörper abgenommen.

Was sagt der Gemeindetag zu Feuerwerksverbotszonen?