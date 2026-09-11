Hefte, Füllhalter, Schulranzen

Diese Schulsachen sind 2026 teurer - und diese günstiger

Am Montag geht die Schule im Südwesten wieder los. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise für typische Schulmaterialien ganz unterschiedlich entwickelt. Wo wird es teurer?

Statistik: Preise für Schulhefte deutlich gestiegen. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Statistik: Preise für Schulhefte deutlich gestiegen. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Wenn am Montag in Baden-Württemberg wieder die Schule beginnt, heißt es für viele Schülerinnen und Schüler erst mal: einkaufen. Dabei haben sich die Preise für typische Schulsachen ganz unterschiedlich entwickelt, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte. 

Im Vergleich zum Vorjahr hätten sich demnach Schulhefte sowie Mal- und Zeichenblöcke besonders deutlich verteuert. Diese lagen im August acht Prozent über den Preisen des Vorjahresmonats. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise lagen im August dieses Jahres um 2,6 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Diese Produkte sind dieses Jahr günstiger

Füllhalter, Kugelschreiber, Füllerpatronen und ähnliche Artikel lagen hingegen um 1,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Schulranzen und Schulrucksäcke seien im August dieses Jahres sogar um 1,3 Prozent günstiger als im August 2025 gewesen, wie die Statistiker mitteilten.

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