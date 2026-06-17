Nach Jahren der Schonzeit

Dieser Bodensee-Fisch könnte wieder auf dem Teller landen

Felchen sind selten auf den Speisekarten rund um den Bodensee. Nun prüfen Fachleute, ob der Traditionsfisch bald wieder gefischt werden darf – unter neuen Auflagen.

Dürfen Felchen bald wieder gefischt werden? (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Dürfen Felchen bald wieder gefischt werden? (Archivbild)

Wasserburg (dpa) - Felchen sind das kulinarische Aushängeschild des Bodensees. Doch seit Jahren ist der Traditionsfisch auf vielen Speisekarten zur Seltenheit geworden. Im Großteil des Binnengewässers darf er seit 2024 nicht mehr gefischt werden, damit sich sein Bestand erholen kann. Im kommenden Jahr läuft die Schonung aber aus. Über die Zukunft des beliebten Bodensee-Fisches entscheiden ab heute Fachleute aus vier Nationen.

Bei der Jahrestagung der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) in Wasserburg beraten Vertreter aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und Liechtenstein, wie es mit den Felchen weitergehen soll. 

Zumindest der Südwesten will den Fang wieder erlauben. «Es sollte den Fischern am Bodensee wieder ermöglicht werden, in gewissem Umfang Felchen zu fischen», hatte das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium mitgeteilt. Voraussetzung sei, dass die Erholung der Bestände nicht gefährdet werde.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Was passiert war 

Der Felchen-Bestand war innerhalb eines Jahrzehnts dramatisch eingebrochen. Deshalb beschlossen Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein Ende 2023 eine dreijährige Schonung. Die Fische waren unter anderem durch den invasiven Stichling, steigende Wassertemperaturen und veränderte Nahrungsbedingungen unter Druck geraten. Inzwischen sehen Fachleute erste Anzeichen einer Erholung. 

Wie weit eine Lockerung gehen könnte, ist noch offen. Eine Rückkehr zu den früheren Fangregeln gilt als unwahrscheinlich. Stattdessen werden nach Angaben aus der Fischerei strengere Vorgaben diskutiert – etwa größere Maschenweiten, weniger Netze oder weniger Fangtage. 

Darum ist der Fisch so beliebt 

Viele Urlauber verbinden den Bodensee bis heute mit geräuchertem oder gebratenem Felchen. Die Fische haben wenig Gräten und sind deshalb sehr beliebt. Etwa 26 Euro zahlte man vor der Schonzeit pro Kilo Filet bei den Fischern. 

Der Beschluss zur Felchenfischerei auf dem Bodensee-Obersee der Anrainerstaaten wird für Donnerstag erwartet. Das Gremium gilt als höchste Instanz für die Fischerei am Bodensee. Beschlüsse müssen einstimmig gefasst werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landen Bodensee-Felchen bald wieder auf den Tellern?
Nach Jahren der Schonzeit

Landen Bodensee-Felchen bald wieder auf den Tellern?

Sie sind bei Touristen und Fischern beliebt: Felchen gelten am Bodensee als Delikatesse. Weil der Bestand aber immer weiter zurückging, gilt seit Jahren eine Schonzeit. Die steht nun zur Diskussion.

13.06.2026

Fischerei

Felchen-Fangverbot - Frust und Ärger am Bodensee

Im Bodensee gibt es immer weniger Felchen, weil ein Konkurrent dem Speisefisch das Leben schwermacht. Nach der Entscheidung einer Konferenz steht der Bodensee-Fischerei jetzt ein Umbruch bevor.

22.06.2023

Fischerei

Ärger am Bodensee nach Beschluss zum Felchen-Fangverbot

Im Bodensee gibt es immer weniger Felchen, weil ein Konkurrent dem Speisefisch das Leben schwermacht. Die Wissenschaft drängt. Nach der Entscheidung einer Konferenz steht der Bodensee-Fischerei ein Umbruch bevor. Hätte das verhindert werden können?

22.06.2023

Tiere

Debatte um ganzjährige Schonzeit für Felchen am Bodensee

Die Fischer am Bodensee kämpfen seit Jahren mit sinkenden Felchen-Erträgen. Das Problem: Zu wenig Nahrung und zu viele Fressfeinde für den Speisefisch. Kommt nun ein Fangverbot?

09.06.2023

Fischerei

Bodensee: Debatte um Fangverbot für Felchen

Die Fischer am Bodensee kämpfen seit Jahren mit sinkenden Felchen-Erträgen. Das Problem: Zu wenig Nahrung und zu viele Fressfeinde für den Speisefisch. Kommt nun ein Fangverbot?

09.06.2023