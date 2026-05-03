Justiz

Diskriminierung im Gesundheitswesen – Präzedenzfall am BGH?

Eine Rehaklinik lehnt eine blinde Patientin ab. Nun kämpft die Frau am Bundesgerichtshof für ihr Recht. Manche hoffen beim Urteil auf eine Signalwirkung für die ganze Branche.

Eine blinde Frau klagt in Karlsruhe gegen eine Rehaklinik. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine blinde Frau klagt in Karlsruhe gegen eine Rehaklinik. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa) - Am Beispiel einer blinden Patientin befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (7. Mai) mit möglicher Diskriminierung im Gesundheitswesen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) sowie die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, hoffen auf ein Urteil über den Einzelfall hinaus – mit Signalwirkung für die ganze Branche. Es gehe darum, ob das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dort angewandt werden kann.

Das AGG ist das deutsche Bundesgesetz gegen Diskriminierung. Es ist seit 2006 in Kraft und soll Menschen vor einer Benachteiligung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihres Alters, Geschlechts, ihrer Behinderungen, Religion oder sexuellen Identität schützen. Das Diskriminierungsverbot gilt etwa für Arbeitsverhältnisse oder bei der Wohnungssuche. Umstritten ist bislang, ob es auch im Gesundheitswesen herangezogen werden kann.

Rehabilitation verweigert allein wegen Blindheit?

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im konkreten Fall hatte eine Rehaklinik in Nordhessen die Aufnahme der Frau aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Lippe nach einer Operation verweigert. Die Leiterin schickte sie nach Angaben des DBSV zurück ins Krankenhaus. Die Patientin behauptet dem BGH zufolge, die Klinik habe die Rehabilitation allein aufgrund ihrer Blindheit verweigert. Sie klagt deswegen – blieb in den Vorinstanzen, zuletzt am Landgericht Kassel, aber erfolglos.

«Sollte der BGH das Urteil der Vorinstanz aufheben, wird das umfangreiche Konsequenzen haben, denn er würde damit klarstellen, dass das AGG auf medizinische Behandlungsverträge angewendet werden kann», sagte der Anwalt der Klägerin aus den Vorinstanzen, Michael Richter. Das würde nicht nur Menschen mit Behinderung zu ihrem Recht verhelfen, sondern auch Menschen, die aus anderen Gründen im Gesundheitswesen diskriminiert werden.

Benachteiligungen im Krankenhaus oder in Arztpraxis verbreitet

Diskriminierung ist laut der Bundesbeauftragten Ataman im Gesundheitssektor weit verbreitet. «Umfragen zufolge hat jeder vierte Befragte schon einmal Benachteiligungen im Krankenhaus oder in der Arztpraxis erlebt.» Sollte der BGH bestätigen, dass das AGG auch dort gilt, wäre das «eine wegweisende Entscheidung für den Diskriminierungsschutz in Deutschland – und für viele Millionen Menschen, die auf das Gesundheitswesen angewiesen sind».

Diskriminierung ist laut Ataman im Gesundheitsbereich weit verbreitet. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Diskriminierung ist laut Ataman im Gesundheitsbereich weit verbreitet. (Archivbild)

Sollte das Gericht die Anwendung verneinen, sei der Gesetzgeber gefragt, entsprechende Regelungen zum Schutz vor Diskriminierung im Gesundheitsbereich zu schaffen, fordert Ataman.

Am Donnerstag verhandelt das höchste deutsche Zivilgericht mündlich in Karlsruhe. Ob der Senat dann auch schon ein Urteil spricht, ist unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Diskriminierung bei der Wohnungssuche: Makler muss zahlen
Bundesgerichtshof

Diskriminierung bei der Wohnungssuche: Makler muss zahlen

«Frau Schneider» wird zur Wohnungsbesichtigung eingeladen, «Frau Waseem» nicht. Dabei steckt hinter den Anfragen dieselbe Interessentin. Der Makler schuldet ihr laut höchstem Zivilgericht 3.000 Euro.

29.01.2026

Diskriminierung bei der Wohnungssuche? BGH prüft Klage
Bundesgerichtshof

Diskriminierung bei der Wohnungssuche? BGH prüft Klage

Eine Frau ist auf Wohnungssuche und bekommt bei einem Inserat keine Besichtigungstermine. Ihr Verdacht: Das könnte mit ihrem pakistanischen Namen zusammenhängen. Sie testet selbst - und klagt.

18.12.2025

Diskriminierung: Zahl der Ratsuchenden erreicht Höchstwert
Jahresbericht 2024

Diskriminierung: Zahl der Ratsuchenden erreicht Höchstwert

Immer mehr Menschen wenden sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, weil sie sich benachteiligt fühlen. Am häufigsten ging es 2024 dabei um Rassismus, wie der aktuelle Bericht zeigt.

03.06.2025

Diskriminierung

Ataman verteidigt Gleichbehandlungsplan

Die Vorschläge der unabhängigen Antidiskriminierungsbeauftragten stoßen auf Kritik. Ferda Ataman verteidigt ihre Pläne und warnt vor Verharmlosung.

21.07.2023

Gesellschaft

Ataman: Diskriminierung von Leistungsempfängern verbieten

Die Ampel-Koalition will beim Schutz vor Diskriminierung vorankommen. Geplant ist eine umfassende Gesetzesreform. Die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte Ataman hat dazu jetzt Vorschläge vorgelegt.

18.07.2023