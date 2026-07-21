Wetterbericht

Doch nicht Sonne satt? Wann es ein bisschen regnen könnte

Nachts wird's kühl, tagsüber steigen die Werte auf bis zu 28 Grad. Was der Wetterdienst zum Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Wind im Südwesten verrät.

Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Foto: Thomas Warnack/dpa
Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken.

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg bekommt laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Portion frische Luft serviert: Zwischen Hoch «Moritz» über dem Nordatlantik und Tief «Cherry» über dem Baltikum ströme relativ kühle Meeresluft bis in den Südwesten. 

Während von der Ostsee bis zum Alpenrand hin und wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen sei, soll es in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen meist trocken bleiben. Die Sonne habe immer wieder gute Chancen. 

Sonne, Quellwolken - kaum Regen

Heute solle es eine Mischung aus Sonne und Quellwolken geben, teilte der DWD mit. Meist bleibe es trocken, am Nachmittag könnten höchstens vereinzelt ein paar Tropfen dabei sein. Die Höchstwerte lägen bei rund 20 Grad im Allgäu und bis zu 26 Grad im Oberrheingraben. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen, zeitweise könne er auffrischen.

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Nachts teils einstellige Werte

In der Nacht auf Mittwoch werde es gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen gehen laut der Vorhersage auf 12 bis 6 Grad zurück. Auch in der Nacht auf Donnerstag zögen zwar Wolkenfelder durch. Es bleibt den Angaben zufolge in vielen Regionen Baden-Württembergs aber trocken - bei Tiefstwerten zwischen 14 und 9 Grad. In der Nacht auf Freitag werde es meist klar mit 13 bis 7 Grad.

Tagsüber Temperaturanstiege

Am Mittwoch scheine zunächst häufig die Sonne, sagten die Fachleute voraus. In der zweiten Tageshälfte könne es von Norden her deutlich wolkiger werden. Regen sei aber nicht in Sicht. Die Höchstwerte sollen 22 Grad im Bergland und bis zu 28 Grad im Markgräflerland erreichen. 

Am Donnerstag gebe es anfangs noch Wolkenfelder. Es werde zunehmend sonnig - bei etwa 20 Grad im höheren Bergland und sonst 22 bis 27 Grad. Damit zählt der Südwesten laut DWD zu den wärmsten Regionen in Deutschland. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Nordwest und frische zeitweise böig auf.

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