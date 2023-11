documenta-Geschäftsführer: Verschiebung nicht ausgeschlossen

Kassel (dpa) - Nach dem Rücktritt der Findungskommission ist eine Verschiebung der nächsten documenta aus Sicht der Leitung nicht ausgeschlossen. Die 16. Ausgabe der Kunstausstellung ist für 2027 in Kassel geplant. Traditionell findet die documenta alle fünf Jahre statt. «Die Frage nach dem Zeitpunkt steht in der aktuellen Situation nicht an erster Stelle», sagte der Geschäftsführer der documenta, Andreas Hoffmann, am Freitag der Deutsche Presse-Agentur.