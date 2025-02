documenta-Gesellschaft veröffentlicht Verhaltenskodex

Kassel (dpa) - Die Weltkunstschau documenta in Kassel hat ihren angekündigten Verhaltenskodex veröffentlicht. «Sie tritt jeder Form von Antisemitismus, Rassismus und jedweder anderen Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen», heißt es unter anderem in dem «Code of Conduct». Dieser Kodex gilt für die Mitarbeiter der documenta-Gesellschaft, also unter anderem die Geschäftsführung.