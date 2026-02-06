Bundesliga der Frauen

Doppelpack Harder: Bayern-Frauen gewinnen in Freiburg

Nur einmal schaffte es der SC Freiburg, die Fußballerinnen des FC Bayern zu schocken. Auch diesmal siegt das beste deutsche Frauen-Team sehr souverän.

Bayerns Torjägerin: Die Dänin Pernille Harder. Foto: Sven Hoppe/dpa
Bayerns Torjägerin: Die Dänin Pernille Harder.

Freiburg (dpa) - Der deutsche Frauenfußball-Meister FC Bayern München hat auch sein zweites Spiel im neuen Jahr deutlich gewonnen. Beim SC Freiburg setzten sich die Tabellenführerinnen zum Auftakt des 17. Spieltags mit 4:1 (1:1) durch.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die erste Münchner Führung durch Pernille Harder (27.) glichen die Freiburgerinnen durch Lisa Kolb (45.+1) zwar überraschend noch einmal aus. Nach der Pause trafen aber erneut Harder (58.), Winter-Neuzugang Edna Imade (75.) und Linda Dallmann (79.) für die Bayern. 

Die Münchnerinnen hatten die Partie von Beginn an im Griff. Freiburgs Ausgleich kurz vor der Pause fiel wie aus dem Nichts. Vorerst bauten die Titelverteidigerinnen ihren Vorsprung in der Tabelle auf neun Punkte aus. Das Spiel des Tabellenzweiten VfL Wolfsburg am Samstag in Bremen fällt aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bayern-Fußballerinnen bauen gegen Essen Serie aus
Bundesliga

Bayern-Fußballerinnen bauen gegen Essen Serie aus

Tabellenschlusslicht Essen kann bei Liga-Primus FC Bayern nur kurz überraschen. Am Ende setzt sich der Doublesieger souverän durch. Eine Spielerin feiert gegen den Ex-Club ein besonderes Jubiläum.

01.11.2025

Bayern-Fußballerinnen gewinnen Spitzenspiel
Vor über 30.000 Fans

Bayern-Fußballerinnen gewinnen Spitzenspiel

Der FC Bayern erteilt Herausforderer Frankfurt in der Frauen-Bundesliga eine Lektion vor einer Rekord-Kulisse der Eintracht. Für die Pokalfinalistinnen ist die Meisterschale zum Greifen nahe.

12.04.2025

Dreierpack von Harder: Bayern-Fußballerinnen im Pokalfinale
Pokal-Halbfinale

Dreierpack von Harder: Bayern-Fußballerinnen im Pokalfinale

Die TSG 1899 hat den Seriensieger VfL Wolfsburg aus dem Pokal geworfen. Auch gegen Bayern München trumpft der Bundesligist auf. Am Ende jubelt aber der deutsche Meister.

22.03.2025

Erst Protest, dann Harder: FC Bayern distanziert Wolfsburg
Bundesliga der Fußballerinnen

Erst Protest, dann Harder: FC Bayern distanziert Wolfsburg

Münchens Fußballerinnen landen im Titelrennen einen wichtigen Heimsieg. Im Gipfeltreffen gegen den VfL Wolfsburg dreht Pernille Harder mächtig auf. Die Fans schimpfen auf den DFB.

14.03.2025

Bayern-Fußballerinnen sind im Pokal-Viertelfinale
6:0 in Offenbach

Bayern-Fußballerinnen sind im Pokal-Viertelfinale

14.02.2024