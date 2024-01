Dortmund ohne erkrankten Hummels in Darmstadt

Darmstadt (dpa) - Ohne den erkrankten Mats Hummels bestreitet Borussia Dortmund das Bundesliga-Spiel beim SV Darmstadt 98. In der Innenverteidigung des Teams von Trainer Edin Terzic spielen Nico Schlotterbeck und Emre Can. Neuzugang und Linksverteidiger Ian Maatsen (zuletzt FC Chelsea) steht am Samstagabend am Böllenfalltor gegen den Tabellenletzten gleich in der Startelf. Rückkehrer Jadon Sancho sitzt auf der Bank. Die Leihgabe von Manchester United hatte in den vergangenen Monaten keine Spielpraxis.