Drachenflieger stürzt in Feld
Ein Drachenflieger will abheben. Ein Flugzeug zieht ihn nach oben. Doch es geht schneller wieder abwärts als geplant.
Bösingen (dpa/lsw) - Ein Drachenflieger ist bei Bösingen (Kreis Rottweil) aus etwa zehn Metern Höhe in ein Feld abgestürzt. Nach Polizeierkenntnissen verletzte sich der 34-Jährige am Sonntag leicht. Ein Ultraleichtflugzeug hatte den Drachenflieger zuvor zum Starten in die Luft gezogen. In etwa 50 Metern Höhe riss das Schleppseil an der vorgesehenen Sollbruchstelle. Nach Angaben eines Polizeisprechers könne das beim Starten immer wieder vorkommen. Der Drachenflieger musste zur Landung ansetzen, verlor aber die Kontrolle über sein Fluggerät. Die genaue Ursache war zunächst unklar.