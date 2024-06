Drei Jahre Haft für Senioren-Betreuerin wegen Betrugs

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen umfangreicher Betrügereien zulasten einer betagten Pflegepatientin ist eine 40 Jahre alte Rechtsanwältin am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Dem Urteil ging ein umfassendes Geständnis voraus, in dem die Angeklagte unter anderem von erschwindelten Darlehen und Zuwendungen sowie vom Kauf eines Oberklassefahrzeugs erzählte. Am Ende bezifferte sich der Schaden auf dem Konto des 88-jährigen Opfers auf knapp 630.000 Euro. Die Betreuerin kam vorübergehend in Untersuchungshaft.