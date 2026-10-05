Drei Katzenbabys in Zug ausgesetzt
Reisende entdecken in einem Zug mehrere ausgesetzte Kätzchen. Wer sich jetzt um die drei Tiere kümmert.
Freiburg (dpa/lsw) - In einer Regionalbahn zwischen Offenburg und Freiburg sind drei Katzenjunge ausgesetzt worden. Am frühen Samstagmorgen informierten Reisende das Zugpersonal über die kleinen Katzen unter einem Sitz, wie die Bundespolizei mitteilte. Weil sich nach mehreren Durchsagen kein Besitzer meldete, wurde schließlich die Polizei verständigt.
Am Hauptbahnhof Freiburg nahmen Beamte die Katzenbabys entgegen und übergaben sie demnach dem Tierheim. Sollte der Besitzer ausfindig gemacht werden, droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro.