In Regionalbahn entdeckt

Drei Katzenbabys in Zug ausgesetzt

Reisende entdecken in einem Zug mehrere ausgesetzte Kätzchen. Wer sich jetzt um die drei Tiere kümmert.

Die Bundespolizei nahm die Kätzchen entgegen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei nahm die Kätzchen entgegen. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - In einer Regionalbahn zwischen Offenburg und Freiburg sind drei Katzenjunge ausgesetzt worden. Am frühen Samstagmorgen informierten Reisende das Zugpersonal über die kleinen Katzen unter einem Sitz, wie die Bundespolizei mitteilte. Weil sich nach mehreren Durchsagen kein Besitzer meldete, wurde schließlich die Polizei verständigt.

Die kleinen Katzen wurden dem Tierheim übergeben. (Handoutbild) Foto: Bundespolizei/Bundespolizei Weil am Rhein/dpa
Die kleinen Katzen wurden dem Tierheim übergeben. (Handoutbild)

Am Hauptbahnhof Freiburg nahmen Beamte die Katzenbabys entgegen und übergaben sie demnach dem Tierheim. Sollte der Besitzer ausfindig gemacht werden, droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hilferuf aus Weinheim: Tierheim kämpft mit Flut von Katzenbabys
Spendenaufruf

Hilferuf aus Weinheim: Tierheim kämpft mit Flut von Katzenbabys

Verletzte Kitten, Katzenmütter und immer neue Fundtiere bringen das Tierheim an seine Belastungsgrenze. Warum sich die Lage weiter zuspitzen könnte.

16.07.2026

Katzenbabys in Tasche vor Einkaufsmarkt ausgesetzt
Tierischer Notfall

Katzenbabys in Tasche vor Einkaufsmarkt ausgesetzt

Vor einem Einkaufsmarkt entdeckt ein Zeuge zwei kleine Tierbabys. Die Polizei ermittelt nun, wer sie dort allein gelassen hat.

08.08.2025

Rhein-Neckar-Kreis: Ausgesetzte Katzenbabys vor Supermarkt
Stunden ohne Wasser und Nahrung

Rhein-Neckar-Kreis: Ausgesetzte Katzenbabys vor Supermarkt

Zehn Stunden ohne Wasser und Nahrung. Die Polizei fahndet nach einem bärtigen Fahrradfahrer, der die Katzenbabys in einer Tasche transportierte und vor einem Rewe-Supermarkt in Leimen zurückließ.

08.08.2025

Mutter und Kind retten ausgesetzte Katzenfamilie
Mannheim

Mutter und Kind retten ausgesetzte Katzenfamilie

Als sich eine Mutter mit ihrem zweijährigen Sohn auf den Weg zum Spielplatz machte, fanden die beiden eine Katzenfamilie. Ausgesetzt und wie Müll entsorgt.

22.03.2024

Kriminalität

Bundespolizei entdeckt Katzenbabys im Kofferraum

Katzengejammer ertönt aus dem Kofferraum eines Reisebusses: Bundespolizisten haben einen illegalen Tiertransport mit Katzenbabys gestoppt. Den Besitzer erwartet nun mehr als nur eine Anzeige.

15.03.2024