Brände

Drei Kinder kommen nach Zimmerbrand ins Krankenhaus

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Alsfeld ist am Mittag starker Rauch sichtbar. Die Bewohner gelangen rechtzeitig ins Freie, doch zur Sicherheit werden die Kinder ins Krankenhaus gebracht.

Alle sechs Bewohner konnten sich rechtzeitig selbst aus dem Haus retten. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Alle sechs Bewohner konnten sich rechtzeitig selbst aus dem Haus retten. (Symbolbild)

Alsfeld (dpa/lhe) - Nach einem Zimmerbrand im Vogelsbergkreis sind drei Kinder vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kinder zwischen drei und sechs Jahren seien jedoch mutmaßlich unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Der Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Alsfeld sei am Montagmittag gemeldet worden. 

Vor Ort habe sich schnell herausgestellt, dass alle sechs Bewohner das Haus bereits verlassen hatten, hieß es. Die drei Erwachsenen seien unverletzt geblieben. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

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