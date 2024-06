Drei Leichtverletzte: Arbeitsunfall mit Gefahrstoffaustritt

Raunheim (dpa/lhe) - Bei einem Gefahrstoffaustritt in einer Lagerhalle einer Firma im südhessischen Raunheim sind am frühen Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten Atemwegsreizungen erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Samstag mit. Einsatzkräfte hatten vor Ort den Austritt einer geringen Menge einer pulverförmigen Substanz festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen sei diese aus unbekanntem Grund beim Entladen einer Palette aus einem Lastwagen ausgetreten. Für Menschen außerhalb der Halle bestand laut Polizei keine Gefahr. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen laufen.