Unfall in Kronberg

Drei Menschen durch Leck an Säuretank verletzt

Bei einem Unternehmen in Kronberg tritt Schwefelsäure aus. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus.

Wegen eines Säureaustritts war die Feuerwehr bei einer Firma in Kronberg im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
