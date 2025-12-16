Unfall in Kronberg Drei Menschen durch Leck an Säuretank verletzt Bei einem Unternehmen in Kronberg tritt Schwefelsäure aus. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus. 16.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Hannes P Albert/dpa Wegen eines Säureaustritts war die Feuerwehr bei einer Firma in Kronberg im Einsatz. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite