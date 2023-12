Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe Gernsheim

Gernsheim (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenprall zweier Autos in der Nähe von Gernsheim in Südhessen sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 27-jähriger Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. In dem zweiten beteiligten Unfallauto habe ein Ehepaar gesessen. Die 55 Jahre alte Frau und der 66-jährige Mann hätten sich nach dem Crash auf der Bundesstraße 426 selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können, sagte ein Polizeisprecher.