Frontaler Zusammenstoß

Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nach dem Unfall müssen alle Beteiligten in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Solms (Lahn-Dill-Kreis) sind mehrere Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein 44-Jähriger bei dem Unfall am Donnerstagabend in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden. Anschließend wurde er demnach mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. 

Auch die zwei anderen Unfallbeteiligten im Alter von 26 und 48 Jahren erlitten laut Polizei schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenaussagen befuhr der 26-Jährige die Landesstraße mit seinem Auto in überhöhter Geschwindigkeit, wie es in einer Mitteilung hieß. Dabei stieß er auf Höhe eines Linksabbiegestreifens zur B49 mit dem Wagen des 48-Jährigen frontal zusammen. Beide Autos wurden herumgeschleudert und kollidierten mit dem Auto des 44-Jährigen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

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