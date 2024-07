Drei Tonnen illegaler Shisha-Tabak sichergestellt

Kassel (dpa/lhe) - Mehr als drei Tonnen illegal hergestellten Wasserpfeifentabak hat die Zollfahndung bei Durchsuchungen in neun Wohn- und Geschäftsräumen in Kassel sichergestellt. Zudem wurden bei den Aktionen am Mittwoch vergangener Woche rund 700 Liter Glycerin, 600 Liter Aromastoffe, über 180 Liter Substitute und eine Vielzahl an Verpackungsmaterialien und Produktionsgeräten für die illegale Herstellung des Tabaks beschlagnahmt, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main am Montag mit.