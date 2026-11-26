Horb (dpa/lsw) - Im Prozess um den Kranunfall mit drei Toten an einer Brückenbaustelle im Nordschwarzwald wird vor dem Amtsgericht Horb das Urteil gegen den Kranführer erwartet. Der 38-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Drei Arbeiter waren im Mai vergangenen Jahres mit einer zuvor an einem Kran hängenden Gondel aus einer Höhe von etwa 55 Metern in die Tiefe gestürzt. Das Unglück hatte großes Entsetzen weit über Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hinaus ausgelöst.

Die Männer im Alter von 40 bis 46 Jahren - zwei Polen und ein Deutscher - waren sofort tot. Die Ermittler waren schon bald nach dem Absturz von menschlichem Versagen als Ursache ausgegangen. Technische Mängel konnten nach Worten der Staatsanwaltschaft Rottweil ausgeschlossen werden.

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Die Transportgondel war am Haken eines 105 Meter hohen Arbeitskrans eingehängt gewesen und hätte die drei Arbeiter auf eine Plattform bringen sollen. Das Kranseil kollidierte mit einem horizontal zwischen einem Brückenpfeiler und einem Gerüst gespannten Sicherungsseil. Das Seil riss und die Gondel stürzte in die Tiefe.

Anklagebehörde sah mangelnde Sorgfalt, Kranführer widersprach

Der Kranführer hatte zum Auftakt des Prozesses Anfang November die Verantwortung für das Unglück zurückgewiesen. Er habe auf zwei anderen Kränen gearbeitet und dann am Unglückstag den Kran gegen seinen Willen wechseln müssen. Von dem Standort der vorherigen Kräne habe er die Seile aber nicht sehen können - und an jenem Tag auch keinen Hinweis darauf bekommen. Die Staatsanwaltschaft hingegen wirft ihm mangelnde Sorgfalt vor. Er habe das Sicherungsseil übersehen.

Zum Prozess war es gekommen, weil sich der 38-Jährige gegen einen Strafbefehl gewehrt hatte. Darin war ihm eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten - ausgesetzt zur Bewährung - und eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro auferlegt worden. Dagegen legte er Einspruch ein und es kam zur Hauptverhandlung.