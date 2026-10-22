Feuerwehreinsatz

Drei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Passanten bemerken am frühen Morgen ein Feuer und warnen die Bewohner. Die Feuerwehr verhindert, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergreifen.

Bei dem Brand in Offingen waren sieben Feuerwehren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bei dem Brand in Offingen waren sieben Feuerwehren im Einsatz. (Symbolbild)

Offingen (dpa) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Offingen (Landkreis Günzburg) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie atmeten Rauch ein und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, wie die Polizei mitteilte.

Passanten bemerkten das Feuer am Morgen und warnten die Bewohner. Dennoch wurden drei von ihnen durch Rauchgase verletzt. Mehrere Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen. Ein Anbau des Hauses wurde beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

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