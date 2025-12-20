Brände Drei Verletzte bei Großbrand in Bleidenstadt Ein nächtlicher Brand hält Anwohner und Einsatzkräfte in Atem. Die Löscharbeiten dauern weiter an. 20.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Das Feuer ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Brände Mannheim: Großbrand im Hafen - Feuerwehrmann verletzt Dramatischer Einsatz im Hafen: Während der Brand nicht aufgibt, kommt ein Feuerwehrmann verletzt ins Krankenhaus. Wie hoch der Schaden am Ende wirklich ist, bleibt offen. 17.10.2025 Notfälle Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg Das Feuer bricht in einer Lagerhalle im Hafen aus. Gasbehälter explodieren. Brennende Trümmerteile setzen Grünflächen und Gebäude in Brand. 25.08.2025 Brände Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem Mehr als 1.500 Feuerwehrleute kämpfen in Südfrankreich weiter gegen den größten Brand seit Jahrzehnten. Die Löscharbeiten dürften sich noch ziehen. 09.08.2025 Großbrand Großer Waldbrand in Südtirol: Löscharbeiten dauern an Dichte Rauchschwaden und lodernde Flammen: In Südtirol hält ein großer Waldbrand die Einsatzkräfte in Atem. Es gibt mehrere Verletzte. Die Löscharbeiten dauern an. 07.03.2025 Landkreis Calw 100 Einsatzkräfte bekämpfen Großbrand auf der Mülldeponie 09.07.2023