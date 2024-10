Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Zug

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug bei Bad Arolsen sind drei Menschen verletzt worden. Der Unfall geschah zur Mittagszeit an einem unbeschrankten Bahnübergang, teilte die Bundespolizei mit. Ein 32 Jahre alter Autofahrer habe an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Feldgemarkung Bad Arolsen-Wetterburg (Kreis Waldeck-Frankenberg) offensichtlich eine herannahende Kurhessenbahn übersehen. Die genaue Ursache müsse aber noch ermittelt werden, erklärte die Polizei.