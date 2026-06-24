Brandstiftung? Drei Wohnwagen brennen vollständig aus
In Ostfildern gehen Wohnwagen in Flammen auf. Die Polizei vermutet einen Brandstifter - und sucht per Hubschrauber.
Ostfildern (dpa/lsw) - In Ostfildern sind drei Wohnwagen komplett ausgebrannt. Die Polizei gehe davon aus, dass sie vorsätzlich angezündet worden seien, ermittle aber in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin. Eine Fahndung nach dem Täter samt Polizeihubschrauber war erfolglos geblieben. Die Wohnwagen waren in einer Straße in einem Industriegebiet geparkt gewesen.
Die Hitze der Flammen beschädigte auch noch zwei weitere dort geparkte Fahrzeuge. Die Brände waren in der Nacht ausgebrochen. Der Täter soll laut Polizei kurz darauf auch noch eine Holzhütte in der Nähe angesteckt haben. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.