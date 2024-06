«Dreigroschenoper» eröffnet Festspiele in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (dpa) - «Und der Haifisch, der hat Zähne»: Mit der berühmten Moritat von Mackie Messer aus der «Dreigroschenoper sind die Bad Hersfelder Festspiele eröffnet worden. Der österreichische Regisseur Michael Schachermaier inszenierte die Gangsterballade von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1928 als modernes und bildgewaltiges Spektakel - als eine «Big Show», wie er angekündigt hatte, «humorvoll, dreckig, sexy und glamourös».

Die TV-Schauspielerin Anna Loos ist in dem Stück, das von einem Bandenkrieg in der Londoner Unterwelt erzählt, als Prostituierte Jenny zu sehen. Simon Zigah spielt den Gangsterkönig Mackie Messer. Loos ist unter anderem durch ihre Rollen in der TV-Krimireihe «Helen Dorn» und der Fernsehserie «Weissensee» bekannt. Als Sally Bowles in «Cabaret» hat sie bereits Musical-Erfahrung gesammelt.

Promi-Schaulaufen vor der Klosterruine

Vor der Premiere gab es das traditionelle Promi-Schaulaufen vor der mittelalterlichen Klosterruine, in der die Festspiele aufgeführt werden. Auf der Liste der eingeladenen Ehrengäste stand auch «Tatort-Kommissar Jan Josef Liefers, der Ehemann von Loos.

Ein Tag nach der Saisoneröffnung mit der «Dreigroschenoper» steht am Samstagabend (21.00 Uhr) dann schon die nächste Premiere an: das Musical «A Chorus Line». Die Bad Hersfelder Festspiele sind nach eigenen Angaben das erste deutschsprachige Theater, das das Musical in einer eigenständigen Inszenierung und Choreographie auf die Bühne bringen darf.