Dreijährige bei Verkehrsunfall in Fulda schwer verletzt

Fulda (dpa/lrs) - Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Fulda schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind am Freitagnachmittag eine Straße bei grüner Ampel bereits überquert. Als eine Autofahrerin daraufhin abbiegen wollte, rannte das Mädchen nach Angaben der Fahrerin und der Eltern plötzlich zurück auf die Straße. Es prallte gegen die hintere Fahrzeugseite des Autos und wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Dreijährige kam in ein Krankenhaus.