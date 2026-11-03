Dreijähriger stirbt nach Unfall auf Supermarktparkplatz
Ein Kind wird auf einem Parkplatz von einem Auto erfasst und stirbt später im Krankenhaus. Die Polizei untersucht, was im Landkreis Tuttlingen genau passiert ist.
Trossingen (dpa/lsw) - Ein dreijähriger Junge ist nach einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) gestorben. Das Kind war am Montagmorgen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte. Es sei später im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.
Nach Angaben der Polizei sei eine 67 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes unterwegs gewesen. Als sie um eine Einkaufswagenbox herumfahren wollte, sei der dreijährige Junge vor ihr Auto gelaufen. Dabei sei das Kind von dem Wagen erfasst worden.
Der Rettungsdienst brachte den Jungen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Dort sei er später seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch zur genauen Unfallursache.