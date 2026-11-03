Junge läuft vor Auto

Dreijähriger stirbt nach Unfall auf Supermarktparkplatz

Ein Kind wird auf einem Parkplatz von einem Auto erfasst und stirbt später im Krankenhaus. Die Polizei untersucht, was im Landkreis Tuttlingen genau passiert ist.

Ein dreijähriger Junge wurde auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Kreis Tuttlingen) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein dreijähriger Junge wurde auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Kreis Tuttlingen) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

Trossingen (dpa/lsw) - Ein dreijähriger Junge ist nach einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) gestorben. Das Kind war am Montagmorgen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte. Es sei später im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

Nach Angaben der Polizei sei eine 67 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes unterwegs gewesen. Als sie um eine Einkaufswagenbox herumfahren wollte, sei der dreijährige Junge vor ihr Auto gelaufen. Dabei sei das Kind von dem Wagen erfasst worden.

Der Rettungsdienst brachte den Jungen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Dort sei er später seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch zur genauen Unfallursache.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dreijähriger Junge fällt in Sandloch und stirbt
Tragisches Unglück

Dreijähriger Junge fällt in Sandloch und stirbt

Die Mutter fand ihren Sohn - ohnmächtig im Spielsand im eigenen Garten. Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus, doch die Hilfe kam zu spät.

06.05.2026

Dreijähriger Junge auf Tankstellengelände von Auto erfasst
Unfall in Frankfurt

Dreijähriger Junge auf Tankstellengelände von Auto erfasst

Durch den Aufprall wird das Kind mehrere Meter nach hinten geschleudert. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

19.08.2025

Dreijähriger bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt
Kreis Reutlingen

Dreijähriger bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt

Beim Einparken übersieht eine Autofahrerin ein drei Jahre altes Kind. Der Notarzt und ein Rettungshubschrauber sind daraufhin im Einsatz.

07.08.2025

Landkreis Bergstraße: Dreijähriger angefahren und tödlich verletzt
Zeugen gesucht

Landkreis Bergstraße: Dreijähriger angefahren und tödlich verletzt

Ein kleines Kind läuft in Bürstadt unvermittelt auf die Straße. Ein Autofahrer kann ihm nicht mehr ausweichen. Mit schweren Verletzungen stirbt der Dreijährige später im Krankenhaus.

26.06.2025

Darmstadt

Auto erfasst 64-Jährige auf Parkplatz: Schwer verletzt

28.04.2023